Во Львове раздался сильный взрыв: что известно (видео)

Во Львове раздался взрыв, после которого возник пожар.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По их данным, после взрыва загорелся автобус.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил информацию об инциденте и отметил, что пожар произошел на одной из стоянок.

«Во Львове раздался взрыв. По предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус. Это не публичный транспорт. Предварительно пострадавших нет», – сообщил Садовый.

Пока обстоятельства происшествия выясняются.