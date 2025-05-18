Во Львове работники ТЦК избили и похитили ветерана Нацгвардии — соцсети

Скандалы во время мобилизации / © ТСН.ua

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В Сети появилось видео с мужчиной, который представился ветераном войны и рассказал, что его якобы похитили и избили работники ТЦК.

Зовут его Андрей Баглай. Ему 23 года. Баглай — ветеран войны, уволившийся со службы по состоянию здоровья. У него есть третья группа инвалидности.

Мужчина рассказал, что вечером 16 мая во Львове из микроавтобуса выскочили пять человек в форме и напали на него. Без объяснений, мужчину избили, затащили в бус, где продолжали наносить удары по голове и спине.

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«Посадили в бус, начали бить по голове… Я говорю, что „ребята, вы ошиблись и не того взяли“. Они мне так ласково сказали, чтобы я не говорил», — говорит ветеран.

Андрея около часа возили по Львову, ловя других «добровольцев». По словам ветерана, один из задержанных кричал, что у него брат погиб на войне, поэтому у него есть отсрочка, но работники ТЦК проигнорировали эти слова.

«Где-то через час они меня спросили фамилию и дату рождения. Я рассказал, сказал, что уволен по состоянию здоровья. Как раз мы проезжали недалеко у моего дома, я попросил, чтобы меня высадили. Они мне сказали, что я обнаглел, завезли меня в конец Железнодорожного района и выбросили меня из автобуса», — рассказал мужчина.

Дата публикации 18:18, 18.05.25 Количество просмотров 14 Во Львове работники ТЦК якобы похитили и избили ветерана — соцсети

Реакция ТЦК

Во Львовском ТЦК рассказали, что по этому факту сейчас проводится проверка, выясняются обставившиеся инцидента.

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«Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Харьковском районном территориальном центре комплектования 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна третьего этажа здания.