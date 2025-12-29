Во Львове провели уникальную операцию на сердце: что известно

Операцию проводили интервенционные кардиохирурги Дмитрий Беш и Кшиштоф Пуйдак.

Во Львове врачи Клиники сердца и сосудов Университетской во второй раз в Украине выполнили операцию, которая восстанавливает кровоток в сердце без разреза грудной клетки. Ранее подобную процедуру проводили в Одессе.

Об этом сообщили в Университетской больнице ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Пациент, 74-летний Кшиштоф Савчук из Варшавы, приехал в Украину за любимой и уже больше 10 лет живет здесь. Он работал инженером, а на пенсии занимался садоводством и разведением кур. После инфаркта и стандартного стентирования начал чувствовать слабость и одышку. Медики предложили ему современную методику, особенно эффективную при кальцифицированных сосудах.

«Стандартные методы могут быть малоэффективны для пациентов с сильно кальцифицированными сосудами, — объяснил руководитель Клиники сердца и сосудов Дмитрий Беш. — Орбитальная атерэктомия позволяет безопасно сточить кальций и эффективно установить стент».

Процедура длится около часа. Через катетер в сосуд пациента вводят специальный алмазный бурь, который описывает круг и стачивает кальций на микрочастицы.

Уже через два дня Кшиштоф смог вернуться домой, чтобы продолжать ухаживать за курами и сажать помидоры.

Операцию проводили интервенционные кардиохирурги Дмитрий Беш и Кшиштоф Пуйдак (Германия), также передавшие больнице современное оборудование для оптической когерентной томографии. Оно поможет улучшить эффективность стентирования и удаленные результаты вмешательства.

