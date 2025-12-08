Во Львове провели уникальную операцию: медики с помощью ИИ уничтожили метастазы в печени пациентки

Во Львове с помощью ИИ провели уникальную операцию / © Перше медичне об'єднання Львова

Во Львове в больнице святого Пантелеймона 45-летней женщине уничтожили три метастаза в печени с помощью искусственного интеллекта. Уже через два часа после операции пациентка ходила по палате, а на следующее утро поехала домой.

Об этом идет речь в сообщении на фейсбук-странице Первого медицинского объединения Львова.

45-летняя Оксана Моисеенко борется с онкологической болезнью с 2017 года. Тогда ему диагностировали нейроэндокринную опухоль печени. Первые методы лечения не принесли ожидаемого результата: несмотря на трансартериальную эмболизацию, опухоль продолжала расти, сдавливать органы, и пациентке пришлось перенести сложную операцию по удалению большей части печени. Но уже через полгода в остаточной паренхиме появились метастазы.

В медучреждении отметили, что для нейроэндокринных опухолей химиотерапия, как правило, малоэффективна. Поэтому реальным шансом остановить прогрессирование заболевания для Оксаны стала радиочастотная абляция — метод, позволяющий точечно уничтожать опухолевые очаги теплом изнутри.

Новый метод визуализирует метастазы, которые не видны на УЗИ или КТ

После начала полномасштабной войны Оксана переехала из Никополя в Ивано-Франковск и продолжила лечение уже во Львове — в больнице святого Пантелеймона. Именно здесь заработала современная система навигации, объединяющая несколько технологий: наложение МРТ на КТ в режиме реального времени; визуализацию даже тех метастазов, которые не видны на УЗИ или КТ; выбор оптимальной траектории ввода электрода И, что самое главное — оценку полноты абляции с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Медики говорят, что этот подход кардинально меняет возможности лечения. Если некоторые узлы оставались незаметными или технически недоступными, навигационная система позволяет «увидеть» их, точно попасть в центр поражения и убедиться, что опухолевая ткань уничтожена полностью.

«Это единственная навигационная система в Украине. Мы активно внедряем эту технологию, потому что видим результат. Даже когда традиционные методы дают ограниченные возможности, современная навигация и искусственный интеллект позволяют выполнить процедуру максимально точно и безопасно», — рассказал интервенционный онколог Святослав Балака.

В случае Оксаны врачам удалось таким образом уничтожить три метастаза в печени.

«Для меня абляция — это единственный шанс продлить жизнь. Я удивлена, как быстро все прошло. Уже через два часа после процедуры я ходила по палате, могла есть, пить. На следующее утро поехала домой. Очень хочу верить, что буду приезжать только на контрольные осмотры и вернусь к жизни без страха», — говорит пациентка.

В медучреждении добавили, что современные навигационные системы и ИИ не заменяют врача, но делают его точность ювелирной, а лечение более эффективным и предсказуемым.

