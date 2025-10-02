ТСН в социальных сетях

Во Львове произошел взрыв газа в квартире: какие последствия (фото)

Из-за взрыва газа в жилом доме Львова пострадала женщина.

Разрушенная из-за взрыва газа квартира во Львове

Разрушенная из-за взрыва газа квартира во Львове / © Андрей Москаленко

Дополнено новыми материалами

Во Львове 2 октября в квартире на ул. Кокорудзы, 12 произошел взрыв газа. Жилье разрушено, пострадала женщина.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Из-за взрыва газа во Львове, по предварительным данным, разрушена одна квартира. Пострадала одна женщина, которой оказывают медицинскую помощь.

Также повреждения получили соседние квартиры: там выбиты окна.

«Вместе с главой района и руководителем департамента ЖКХ сейчас на месте. Спасибо службам ГСЧС и полиции за оперативную реакцию», — говорится в заявлении Москаленко.

Он также опроверг слухи о том, что были повреждены школы.

«Детей эвакуировали во двор, поскольку рядом был слышен звук взрыва. Газ в доме, где произошел взрыв, уже перекрыли, дети вернутся к учебе», — объяснил ситуацию чиновник.

Разрушения после взрыва газа во львовской квартире / © Андрей Москаленко

Разрушения после взрыва газа во львовской квартире / © Андрей Москаленко

Разрушения после взрыва газа во львовской квартире / © Андрей Москаленко

Разрушения после взрыва газа во львовской квартире / © Андрей Москаленко

К слову, в августе в Киеве произошел взрыв газа в квартире, в результате которого пострадали трое полицейских и 34-летний мужчина. Предварительно установлено, что мужчина на почве «личной неприязни» сначала поджег дверь в квартиру своего соседа, а затем произошел взрыв газа. Полиция открыла дело.

