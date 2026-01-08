Во Львове прогремели мощные взрывы — первые детали

© Pixabay

Поздним вечером, 8 января, во Львове во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Будем оперативно информировать о ситуации в городе», — написал он в Телеграмм.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что на Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

«Больше информации — впоследствии. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях», — написал он.

Мониторинговые чаты предполагают, что удар по Львову мог быть нанесен «Орешником», однако эта информация не подтверждена.

«По информации местных раздалось 6 взрывов, именно столько взрывов имеет „Кедр/Орешник“. Информация будет уточняться. Ожидаем комментарии от Воздушных Сил», — говорится в сообщении одного из таких пабликов.

Известный мониторинговый паблик «Николаевский ванек», ранее связывавшийся с Виталием Кимом, пишет, что достоверной информации сейчас об «Орешнике» нет.

«Есть версия, что „Орешник“ действительно был, и летел он в сторону Стрыя. А куда по факту пришло (или нет) и что — на сегодняшний день неизвестно», — пишет «Ванек».

Тем временем в Сети делятся звуками взрывов во Львове.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сегодня вечером 8 января предупредил, что ночью может быть новый массированный удар России.

Посольство США также предупреждает об угрозе массированного воздушного удара по Украине.