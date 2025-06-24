- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 764
- Время на прочтение
- 1 мин
Во Львове пожилые супруги погибли в собственной квартире: что произошло
Супругов из Львова нашли мертвыми в собственной квартире в центре города. Выжили только домашние животные.
Во Львове на улице Валовой, 13/11, обнаружили супругов без признаков жизни. Мужчине было 60 лет, женщине — 58.
Об этом сообщил Львовский городской совет
По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. При этом домашние животные, которые находились в квартире, остались живы.
Точные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Напомним, 21 июня на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток.