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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове пожилые супруги погибли в собственной квартире: что произошло

Супругов из Львова нашли мертвыми в собственной квартире в центре города. Выжили только домашние животные.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Супруги отравились угарным газом

Супруги отравились угарным газом / © Львівська міська рада

Во Львове на улице Валовой, 13/11, обнаружили супругов без признаков жизни. Мужчине было 60 лет, женщине — 58.

Об этом сообщил Львовский городской совет

По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. При этом домашние животные, которые находились в квартире, остались живы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Напомним, 21 июня на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток.

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