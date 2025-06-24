Во Львове пожилые супруги погибли в собственной квартире: что произошло

Супруги отравились угарным газом / © Львівська міська рада

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Во Львове на улице Валовой, 13/11, обнаружили супругов без признаков жизни. Мужчине было 60 лет, женщине — 58.

Об этом сообщил Львовский городской совет

По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. При этом домашние животные, которые находились в квартире, остались живы.

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Точные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Напомним, 21 июня на Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика: ребенок был в лесу более трех суток.