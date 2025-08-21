Во Львове повреждены 26 домов: новые детали о последствиях атаки с фото и видео

Повреждения во Львове в результате ночной атаки 21 августа / © facebook/Андрей Садовой

Из-за ночной атаки на Львов 21 августа было повреждено 26 домов, детсад и автомобили. Из-за разрушений придется отселить жителей 11 квартир.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, во Львове по результатам обстрелов провели комиссию по чрезвычайным ситуациям. Садовый проинформировал о принятых решениях.

«Из-за разрушений придется отселить жителей 11 квартир — это 17 человек. Всех разместим во временном жилье. Пострадавшие будут получать компенсацию на аренду жилья», — указано в заявлении мэра.

Всего из-за атаки во Львове повреждены 26 домов, сорвано пять крыш, выбито 155 окон. Также поврежден детсад — примерно 30 окон и девять авто.

Чрезвычайники сообщили, что потушили все пожары в городе. Все службы работают на местах.

Повреждения во Львове после атаки 21 августа / © facebook/Андрей Садовой

Напомним, в ночь на 21 августа во Львове прогремел ряд взрывов: россияне ударили по городу ракетами и беспилотниками. Власти сообщили о «прилете» на ул. Елены Степанивны. Были повреждены десятки домов, вспыхнули пожары.

Из-за атаки на Львов погиб один человек, еще трое — пострадали. Садовый проинформировал о состоянии раненых.

К слову, из-за российской комбинированной атаки на Украину Польша поднимала свою авиацию.