Во Львове поврежден памятник национального значения: что известно

Бернардинский монастырь во Львове / © ukrainaincognita.com

В результате вражеской атаки на Львовщине поврежден памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий .

Сообщается, что объект расположен в пределах исторического ареала и внесен в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.

«Повреждение получил памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, внесенного в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охвачены прилегающие здания комплекса. Степень повреждения определят специалисты», — отметил Козицкий.

Кроме исторической застройки, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры в регионе. Речь идет о разрушениях в Комарновской и Добросинско-Магеровской громадах.

В то же время Максим Козицкий опроверг предыдущие сообщения о возгорании в центре города. По его словам, информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась.

Напомним, во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом.

В Ивано-Франковске днем 24 марта тоже прогремели взрывы при атаке вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона.

Также в Виннице прогремела серия взрывов во вторник, 24 марта. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города. Также местные публикуют видео о столбе черного дыма над Винницей.