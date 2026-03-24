- Львов
- 630
- 1 мин
Во Львове поврежден памятник национального значения: что известно
Во Львовской области поврежден объект из Международного списка культурных ценностей — Бернардинский монастырь.
В результате вражеской атаки на Львовщине поврежден памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий .
Сообщается, что объект расположен в пределах исторического ареала и внесен в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой.
«Повреждение получил памятник архитектуры национального значения — ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, объекта, внесенного в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охвачены прилегающие здания комплекса. Степень повреждения определят специалисты», — отметил Козицкий.
Кроме исторической застройки, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры в регионе. Речь идет о разрушениях в Комарновской и Добросинско-Магеровской громадах.
В то же время Максим Козицкий опроверг предыдущие сообщения о возгорании в центре города. По его словам, информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась.
Массированная атака на Украину 24 марта — последние новости
Напомним, во Львове 24 марта прогремели взрывы во время атаки вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона. В результате обстрела поврежден жилой дом.
В Ивано-Франковске днем 24 марта тоже прогремели взрывы при атаке вражеских дронов, в городе работает противовоздушная оборона.
Также в Виннице прогремела серия взрывов во вторник, 24 марта. Днем звуки взрывов слышали в разных районах города. Также местные публикуют видео о столбе черного дыма над Винницей.