Во Львове после атаки обнаружили превышение оксида углерода в воздухе: есть ли опасность

Львов. / © УНИАН

После утренней атаки РФ во Львове было выявлено превышение уровня оксида углерода в воздухе. Львовян призывают закрыть окна и ограничить нахождение в этих зонах.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во Львове на улицах Бережанской и Дорожной в воздухе обнаружили превышение уровня оксида углерода. Речь идет о превышении в 2 и 4,6 раза соответственно", - подчеркнул чиновник.

Львовский областной центр контроля и профилактики болезней советует жителям закрыть окна и двери жилых помещений, избегать длительного пребывания в этих зонах, а людям с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей быть особенно внимательными.

Заметим, что по данным ОВА, радиационный фон в городе остается в пределах нормы. Жителям советуют следить за официальными сообщениями о состоянии воздуха.

Как сообщалось, сегодня утром мощные взрывы были слышны во Львове. Мониторинг предупреждали об угрозе ракет. Местные власти призвали людей находиться в укрытиях.

После атаки Львов затянуло едким дымом. Мэр Андрей Садовый сообщил, что это следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг.

Кроме того, во время массированной атаки российская армия ударила по Львовской области беспилотниками и крылатыми ракетами. Поврежден энергетический объект.