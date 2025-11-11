Во Львове погибла 17-летняя девушка: что известно

Во Львове девушка отравилась угарным газом / © pixabay.com

Во Львове в понедельник, 10 ноября, нашли мертвой 17-летнюю девушку. Вероятно, она погибла из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщили в Департаментов по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Известно, что трагедия произошла на улице И. Франко, 43. Там 10 ноября в 10:38 в квартире нашли труп девушки 2008 года рождения.

По предварительным данным, несовершеннолетняя отравилась угарным газом.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

