ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
569
Время на прочтение
1 мин

Во Львове погибла 17-летняя девушка: что известно

Во Львове трагически погибла девушка. Вероятно она отравилась угарным газом.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Во Львове погибла 17-летняя девушка: что известно

Во Львове девушка отравилась угарным газом / © pixabay.com

Во Львове в понедельник, 10 ноября, нашли мертвой 17-летнюю девушку. Вероятно, она погибла из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщили в Департаментов по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Известно, что трагедия произошла на улице И. Франко, 43. Там 10 ноября в 10:38 в квартире нашли труп девушки 2008 года рождения.

По предварительным данным, несовершеннолетняя отравилась угарным газом.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, во Львове загадочно погибла молодая женщина.

Дата публикации
Количество просмотров
569
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie