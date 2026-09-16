Во Львове под асфальтом обнаружили обломки крестов с могил сечевых стрельцов: фото

Осколки надгробий с могил сечевых стрелков во Львове

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Во время земляных работ на ул. Сахарова, 56 во Львове работники «Львовоблэнерго» обнаружили около 15 фрагментов бетонных крестов с могил Украинских сечевых стрельцов и воинов Украинской галицкой армии. На части обломков сохранились тризубы и фрагменты надписей.

Об этой находке сообщают местные Telegram-каналы.

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Соучредитель общественной инициативы «Неизвестному воину» Иван Щурко в комментарии ZAXID.NET рассказал, что работники облэнерго прокладывали кабель и наткнулись на участок, засыпанный бетонными обломками.

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Сначала их приняли за обычные камни или строительный материал, однако впоследствии на фрагментах заметили тризубы и надписи.

На одном из обломков удалось разобрать имя стрелка

После обнаружения символики и надписей земляные работы были приостановлены, а работники связались с представителями общественной инициативы. По словам Щурка, на одном из фрагментов довольно отчетливо читается надпись: «Стрелок УГА Гриць Гучок, умер 22 декабря 1919 года».

По данным исследователя, на первоначальном мемориале 1930-х годов этой могиле был присвоен номер 196. Щурко предполагает, что Гриць Гучок мог умереть от ранений в госпитале или находясь в польской тюрьме.

«В декабре 1919 года УГА уже находилась в Винницкой или Житомирской области, оказавшись в окружении со всех сторон. К тому же это был пик эпидемии тифа», — пояснил он.

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Номера могил и другие фрагменты надписей позволяют достаточно точно установить, на чьих захоронениях стояли разрушенные кресты. По предварительной оценке, обнаруженные обломки могут происходить как минимум от пяти-шести разных крестов.

Иван Щурко отметил, что восстановить их путем склеивания уже невозможно. В то же время эти фрагменты представляют значительную историческую ценность, поскольку позволяют идентифицировать конкретные захоронения и исследовать историю уничтоженного мемориала.

Останки были перевезены на Яновское кладбище

Найденные фрагменты собрали и совместно с благотворительным фондом Pro Memoria и ЛКП «Муниципальная обрядовая служба» перевезли на Яновское кладбище. Там их планируют исследовать и сохранить для дальнейшей музеификации.

По словам Щурка, два из обнаруженных фрагментов, вероятно, могут происходить не с Яновского, а с Лычаковского кладбища, где также находился мемориал стрелков. Окончательно установить их происхождение планируется после более детального исследования.

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«Два фрагмента, вероятно, происходят с Лычаковского кладбища, где также находился мемориал стрелков. Нужно их более подробно изучить, и тогда мы будем знать точно», — сказал исследователь.

На Яновском кладбище насчитывалось более 700 могил

Яновское кладбище во Львове в межвоенный период было одним из главных мест почтения памяти павших украинских военнослужащих. На территории мемориала находилось более 700 могил украинских сечевых стрелков и солдат Украинской галицкой армии. В 1930-х годах над могилами установили бетонные кресты, выполненные по образцу старинных казацких крестов. ZAXID.NET также отмечает, что мемориал был местом паломничества и почтения памяти павших.

Однако в конце 1960-х — начале 1970-х годов мемориал был уничтожен советскими властями. В 1969–1971 годах бетонные кресты на могилах демонтировали и разрушили. Часть полученных обломков использовали в качестве материала для мощения территории в районе нынешней улицы Сахарова и прилегающих улиц, после чего поверх них уложили асфальт. По свидетельствам очевидцев, бетонные фрагменты привозили несколькими грузовиками для подсыпки дороги.

Таким образом, остатки разрушенного мемориала фактически оказались под городской инфраструктурой. Именно во время земляных работ в этом районе в разные годы их продолжают находить.

Подобные фрагменты находили здесь и раньше

Нынешняя находка — не первая. Согласно данным, приведённым Иваном Щурком, ещё в 1988 году во время земляных работ в этом районе были обнаружены несколько фрагментов разрушенных крестов.

В 1990 году украинские активисты обнаружили остатки около 100 стрелецких надгробий в районе пересечения улиц Сахарова, Куликовской и Бойковской. Тогда стало очевидно, что значительная часть материалов с демонтированного мемориала была использована при строительстве дорог.

Часть разрушенных крестов, по словам исследователей, до сих пор может находиться под асфальтом. Земляные работы «Львовоблэнерго» в районе Сахарова продолжаются, поэтому специалисты не исключают новых находок.

Восстановленный мемориал отличается от разрушенного

В 1996–1998 годах мемориал УСС-УГА на Яновском кладбище был восстановлен. Новые бетонные кресты создавали с максимальным сходством с надгробиями, которые стояли здесь до их уничтожения советской властью.

В то же время между старыми и восстановленными крестами есть определенные различия. В частности, на оригинальных крестах тризуб сочетался с крестом как единый композиционный элемент. На восстановленных надгробиях этого элемента уже нет.

Именно поэтому фрагменты, обнаруженные в ходе земляных работ, имеют значение не только как части конкретных захоронений, но и как оригинальные элементы уничтоженного военного мемориала. Их дальнейшее изучение может помочь более точно воссоздать историю захоронений и облик Яновского мемориала до его уничтожения.

Напомним, ранее в Польше скандально известный депутат Европарламента и польского Сейма Гжегож Браун публично повредил молотком памятник на месте захоронения воинов УПА.

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