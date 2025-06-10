Во Львове объявили повышенный уровень опасности: подробности

Львов / © Pixabay

Реклама

В среду, 11 июня, во Львове и области прогнозируется ухудшение погодных условий. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности — желтый.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром и днем город покроют грозы, местами возможен град и сильный ветер. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды возможно ухудшение видимости, особенно во время ливней.

Реклама

Температура воздуха будет умеренной: ночью +10…+12°, днем ожидается до +16…+18°. Ветер сначала будет юго-западным, впоследствии изменится на северо-западный.

Похожая ситуация прогнозируется и в области — там также возможны грозы, шквалы и град.

Жителей призывают быть осторожными: не оставлять авто под деревьями, избегать открытых пространств во время грозы, а также следить за обновлениями погоды.

После среды синоптики обещают стабилизацию. До конца недели во Львовской области прогнозируют относительно спокойную погоду: днем +20…+23°, ночью +6…+11°. Существенных осадков не предвидится.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что TSN.ua подготовил эксклюзивный прогноз на неделю и ответ климатолога, будет ли лето 2025 жарким.