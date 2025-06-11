Во Львове объявили о проверках граждан: правоохранители будут останавливать авто и проверять помещение

СБУ

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В период с 12 по 16 июня Служба безопасности Украины (СБУ) будет проводить специальные меры безопасности во Львове. К ним также присоединится Национальная полиция.

Об этом сообщает СБУ.

Эти мероприятия охватят весь город. Их главная цель — защита государства от враждебной разведывательно-подрывной деятельности и повышения безопасности жителей во время войны с Россией.

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СБУ будет проводить эти действия с соблюдением военного положения. Во время их проведения возможны:

Ограничение движения на улицах (проход и проезд).

Проверка документов у граждан.

Обзор автомобилей.

Дополнительная проверка отдельных лиц при возникновении обоснованных подозрений.

Обзор территорий и помещений поиска запрещенных предметов.

СБУ просит жителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Важно реагировать на требования правоохранителей, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и придерживаться комендантского часа. СБУ отмечает, что все действия осуществляются в соответствии с законом и с уважением прав и свобод граждан.

Ранее сообщалось, СБУ задержала агента ФСБ, готовившего новый удар РФ по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого РФ завербовала через телеграмм-каналы.