Во Львове накрыли скандальную сеть наркомагазинов: подробности (видео)

Во Львове накрыли скандальную сеть наркомагазинов

Во Львове стражи порядка прекратили деятельность масштабной сети сбыта наркотиков, которая насчитывала 12 интернет-магазинов.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам и информации правоохранительных органов, ликвидированная сеть действовала системно, охватывая значительную часть теневого рынка города. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех лиц, причастных к организации и функционированию этих точек продаж.

Городской голова выразил благодарность силовикам за реализацию операции и отметил важность общественного контроля в борьбе с наркоторговлей.

«Благодарим правоохранительные органы за работу. Благодарю всех неравнодушных, журналистов, общественных организаций, ветеранов, депутатов — всех, кто держал руку на пульсе и не молчал», — отметил Садовый.

На опубликованном видео заметно, что речь идет о сети U420:

У Львові ліквідовують мережу магазинів U420. / © facebook/Андрей Садовой

Что известно о сети U420 — последние новости

Напомним, еще раньше актер Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за продвижения в соцсетях бренда, подозреваемого в продаже наркотических смесей под видом сувениров. На рекламу сети U420 остро отреагировали ветеран Виктор Лахно и боевой медик Вицик.

Военные обвинили актера в популяризации сомнительной продукции среди молодежи и призвали к медийной ответственности. Лахно также выразил возмущение из-за отсутствия реакции на деятельность таких магазинов со стороны Национальной полиции.

Впоследствии правоохранители начали обыски в сети магазинов U420 в рамках нескольких уголовных производств. В частности, речь идет о сбыте наркотиков и отмывании средств.

Ранее в Украине разоблачили организованную группу, которая наладила сбыт наркотических веществ под видом электронных сигарет.