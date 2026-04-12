Во Львове на Пасху зафиксировали температурный рекорд: самый большой холод за 40 лет
Во Львове погода 12 апреля стала рекордно холодной для города за последние 40 лет.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, минимальная температура воздуха во Львове опустилась до -4,8°С. Таким образом, был побит предыдущий рекорд, который держался с конца 80-х годов.
«Предыдущее минимальное значение для этого дня наблюдалось в 1986 году и составляло -4,5°С», — отметили в метеоцентре.
Заметим, что отклонение от нормы почти в 5 градусов мороза посреди апреля является нетипичным для региона.
Ранее мы писали, что Украину в середине апреля накрывают мощные снегопады и заморозки. Завтра, 13 апреля, в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег и дождь.