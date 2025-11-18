- Дата публикации
- Львов
- 2724
- 1 мин
Во Львове на кладбище, где хоронят погибших воинов, осталось всего 20 мест: ищут новый участок
Во Львове выберут новый участок для почетных захоронений погибших защитников.
Во Львове на Лычаковском кладбище, где с начала полномасштабного вторжения России хоронят погибших защитников Украины, осталось только 20 мест. В городе ищут новый участок.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось всего 20 мест. Там с начала полномасштабной войны хоронят погибших защитников Украины. Теперь в городе выберут новый участок для захоронения военных.
«Локацию нарабатывали совместно с рабочей группой по увековечению памяти Героев национально-освободительной борьбы. В ее состав входят ветераны, семьи погибших, архитекторы, ученые и другие эксперты», — говорится в сообщении.
В городском совете Львова отмечают, что все, кто защищал государство и погиб, должны быть достойно почтены. Поэтому в городе скоро выберут новый участок для почетных захоронений погибших военных.
Напомним, 29 августа 2025 года, в День памяти павших защитников и защитниц Украины, под Киевом состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища. Именно в этот день на территории комплекса состоялись первые почетные захоронения неизвестных воинов.