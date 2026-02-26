ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
849
Время на прочтение
2 мин

Во Львове мужчина запшикал военных ТЦК перечным баллончиком: что с ним было дальше (видео)

Во Львове гражданский распилил перечный газ на группу оповещения ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Во Львове нападение на ТЦК закончилось ВЛК и уголовным делом

Во Львове нападение на ТЦК закончилось ВЛК и уголовным делом

Во Львове гражданский при проверке документов применил против работников ТЦК и полиции перечный баллончик.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, опубликовав видеоинцидента.

На кадрах видно, как военные ТЦК подходят к трем идущим по улице мужчинам и просят показать документы. В ответ один из гражданских врасплох достает баллончик и пшикает военному в лицо.

По информации ТЦК, все трое из группы оповещения с повреждениями дыхательных путей и слезных глаз глаз доставлены в медицинское учреждение.

Что произошло с этими гражданскими

В ТЦК утверждают, что эти граждане оказались нарушителями военного учета. Один из них, доставленный в помещение РТЦК, прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе.

Нападающему было объявлено подозрение по ч.2 ст.345 УКУ и ч.2 ст.350 УКУ, что грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Позиция ТЦК

«Но хотим сосредоточить внимание на другом — в ответ на спокойное и толерантное обращение военнослужащего нападающий сразу распилил газ. Сегодня мы наблюдаем, как российская пропаганда пытается сформировать в обществе агрессивное отношение к военнослужащим ТЦК из-за искажения фактов и событий. К сожалению, иногда у россиян это выходит. Предоставленное видео поможет раскрыть иногда неудобную правду для нашего общества», — отметили в военкомате.

Напомним, что в Одессе работник ТЦК открыл огонь вслед гражданскому, пытавшемуся убежать от группы оповещения. Однако в ТЦК заверили, что военные отнюдь не стреляли в гражданского, а якобы устроили конфликт между собой.

Дата публикации
Количество просмотров
849
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie