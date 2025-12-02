Во Львове мужчина сбежал от полиции и ТЦК: его нашли и наказали

Во Львове осудили мужчину, который сбежал от полиции и ТЦК / © ТСН

Сиховский районный суд города Львова 27 ноября 2025 года вынес приговор по делу о нападении на правоохранителя и военнослужащего. Обвиняемый, применив слезоточивый газ, убежал от военного ТЦК и правоохранителя. За это его приговорили к испытательному сроку.

Что известно об инциденте

Инцидент произошел 10 сентября 2025 года около 12:15 ч на парковке по улице Бузковой во Львове.

Участковый офицер полиции и солдат (стрелок взвода охраны воинской части) выполняли свои функциональные обязанности, определенные Законами Украины «О Национальной полиции» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а именно — осуществляли патрулирование по оповещению населения.

Обвиняемый начал убегать, когда правоохранители обратились к нему с требованием о проверке военно-учетных документов.

Когда полицейский и военный его догнали возле припаркованного автомобиля, мужчина распылил в их сторону газовый баллончик.

В результате нападения офицер полиции и военнослужащий ТЦК получили химический ожог I степени роговицы и конъюнктивы обоих глаз, которые классифицируются как легкие телесные повреждения. После нападения мужчина скрылся с места происшествия.

Что рассказал подсудимый

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства. Он отметил, что «испугавшись» требования предъявить документы, достал баллон со слезоточивым газом и распылил его в сторону работника ТЦК и полицейского.

Суд квалифицировал действия мужчины как нападение на работника правоохранительного органа и должностное лицо в связи с их служебной деятельностью.

Приговор суда

Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 345, ч.2 ст. 350 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.