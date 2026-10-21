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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове мужчина плюнул в лицо патрульному: как его наказали

Во Львове нетрезвый мужчина плюнул в лицо патрульному во время общения со стражами порядка. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 119 гривен.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Во Львове мужчина плюнул в лицо патрульному

Во Львове мужчина плюнул в лицо патрульному

Во Львове случилось досадное происшествие с участием нетрезвого горожанина и правоохранителей. Инцидент произошел поздно ночью 16 сентября возле алкомаркета «Колекція напоїв» на улице Антоненко-Давидовича, 10. Нетрезвый мужчина плюнул в лицо патрульному. Как его наказали?

Об этом пишет Lviv.Media.

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Во время общения с патрульными львовянин Даниил С., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя неадекватно. Сидя на асфальте, он нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления.

В какой-то момент он плюнул в лицо полицейскому. Весь ход конфликта зафиксировала нагрудная камера правоохранителей.

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину. Он объяснил такое поведение алкогольным опьянением, заверил, что осознал содеянное, и пообещал больше так не делать. Мужчина также попросил суд ограничиться штрафом.

Как говорится в постановлении Сыховского районного суда Львова от 16 октября, мужчину признали виновным в мелком хулиганстве и назначили ему наказание в размере 119 гривен штрафа. Кроме того, он должен оплатить 665,60 грн судебного сбора.

На обжалование решения у мужчины есть 10 дней.

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Напомним, в Ингульском районном суде Николаева вынесли приговор мужчине, совершившему грабеж в местном магазине. Находясь в помещении магазина, он всего за 32 секунды схватил с полки 13 шоколадок на сумму почти 1,5 тысячи гривен и сбежал. В тот же день злоумышленник был задержан полицией в центре города.

Во время бегства мужчина потерял часть похищенного, еще две шоколадки он съел сам, а четыре подарил знакомой. Поскольку у задержанного уже были судимости, суд квалифицировал его действия как тяжкое преступление и назначил наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Приговор первой инстанции может быть обжалован в апелляционном порядке.

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