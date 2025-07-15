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- Львов
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Во Львове мужчина напал на детей, которые хотели ему помочь: чем все закончилось
Во Львове мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на детей, которые хотели вызвать скорую. Девочка получила ранение.
Во Львове задержан 31-летний мужчина, который напал на 12-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру после того, как дети предложили ему помощь.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Инцидент произошел 12 июля на улице Колейной — дети увидели окровавленного незнакомца на железнодорожных путях и хотели вызвать врачей. В ответ мужчина набросился на мальчика, а затем на его сестру, которую ранил канцелярскими ножницами.
Об этом сообщили в полиции Львовской области. По данным правоохранителей, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Девочки диагностировали резаные раны и ссадины на шее, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Мальчику телесные повреждения нанести не успел.
Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК. Ему уже сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или предметов, пригодных для нанесения телесных повреждений). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские оперативно задержали злоумышленника, совершившего жестокое нападение на 21-летнюю девушку в подъезде жилого дома. Нападающий распилил жертве в лицо слезоточивый газ, несколько раз ударил металлической палкой по голове и завладел ее телефоном.