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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
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Во Львове мужчина напал на детей, которые хотели ему помочь: чем все закончилось

Во Львове мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на детей, которые хотели вызвать скорую. Девочка получила ранение.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Во Львове мужчина напал на детей

Во Львове мужчина напал на детей. / © Facebook/Патрульная полиция Львова

Во Львове задержан 31-летний мужчина, который напал на 12-летнего мальчика и его 13-летнюю сестру после того, как дети предложили ему помощь.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Во Львове мужчина напал на детей. / © Полиция Львовской области

Во Львове мужчина напал на детей. / © Полиция Львовской области

Инцидент произошел 12 июля на улице Колейной — дети увидели окровавленного незнакомца на железнодорожных путях и хотели вызвать врачей. В ответ мужчина набросился на мальчика, а затем на его сестру, которую ранил канцелярскими ножницами.

Об этом сообщили в полиции Львовской области. По данным правоохранителей, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения. Девочки диагностировали резаные раны и ссадины на шее, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Мальчику телесные повреждения нанести не успел.

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК. Ему уже сообщили о подозрении по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия или предметов, пригодных для нанесения телесных повреждений). Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские оперативно задержали злоумышленника, совершившего жестокое нападение на 21-летнюю девушку в подъезде жилого дома. Нападающий распилил жертве в лицо слезоточивый газ, несколько раз ударил металлической палкой по голове и завладел ее телефоном.

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