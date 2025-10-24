ТСН в социальных сетях

Львов
90
1 мин

Во Львове мужчина избил пса: как его наказали

Полицейские задержали мужчину, который ногами избил беспризорное животное.

Вера Хмельницкая
Мужчина обидел пса

Мужчина обидел пса / © iStock

Во Львове полицейские привлекли к ответственности мужчину, избившего беспризорного пса.

О случае сообщили в полиции.

«Мужчина несколько раз ударил ногой бездомного пса», — уточнили правоохранители.

По этому факту была назначена проверка. Сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 установили личность злоумышленника — им оказался 53-летний местный житель.

На него составлен административный протокол по ст.89 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, Верховная рада Украины приняла законопроект №2351, который вносит более 60 правок в законодательство по защите животных. Вопросы жестокого обращения с животными регулируется статьей 299 УКУ. В ней говорится, что к жестокому обращению относят физическое издевательство над животным и натравливание их друг на друга. Злоумышленников могут наказать — от штрафа до лишения свободы сроком от одного до восьми лет.

