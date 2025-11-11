ТСН в социальных сетях

310
1 мин

Во Львове мобилизованный сбежал из части и вернулся к гражданской жизни: его нашли и наказали

Во Львове осудили военнослужащего за самовольное оставление части.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Во Львове мобилизованный сбежал из части и вернулся к гражданской жизни: его нашли и наказали

Во Львове пограничник ушел в СЗЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Во Львове к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который служил в пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины. Военный сбежал из части и на 9 месяцев вернулся к гражданской жизни.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда г. Львова.

По данным суда мобилизованный военнослужащий 28 декабря 2024 года покинул место службы и вернулся к гражданской жизни. Его задержали в сентябре 2025 года.

На суде мобилизованный вину признал. Он свое поведение объяснил тем, «что психологически не выдержал отношения командования воинской части к нему как к человеку, а также ему необходимо было пройти курс лечения в связи с ухудшением состояния здоровья».

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст. 407 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который после третьего боевого задания сбежал со службы

