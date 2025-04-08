Во Львове мобилизованный сбежал из части и украл "подарки" для друга: его строго наказали

Во Львове к 7 годам тюрьмы приговорили военного / © pixabay.com

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Во Львове к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили военного по мобилизации. Он скрылся с части и ограбил магазин, чтобы принести подарки товаришу.

Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда г. Львов.

По данным суда, военнослужащий по мобилизации уже был приговорен к испытательному сроку из-за кражи, которую он совершил в июне 2024 года.

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Он 2 февраля 2025 на улице Владимира Великого во Львове из магазина украл кофе (стоимость 415,83 грн), газовый баллон (40,83 грн), капучино (40, 83 грн) и металлическую флягу (64,17 грн). Мужчина пытался скрыться, однако его заметила кассирша и пыталась остановить.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что находился на испытательном сроке из-за кражи. Также после лечения в медучреждении он не вернулся в воинскую часть, из-за чего против него возбуждено уголовное дело по СОЧ. Он подтвердил, что украл продукты и флягу, которую подарил другу. Житель Львова добавил, что уже рассчитался с магазином.

Свидетельство подсудимого / © Единый государственный реестр судебных решений

Суд установил, что мужчина страдает «поведенческими расстройствами вследствие употребления алкоголя».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины. Его приговорили к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.