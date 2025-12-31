Во Львове медики удалили опасную опухоль из мозга 2-месячного младенца — детали

Львовские врачи провели сверхсложную операцию двухмесячному ребенку / © unsplash.com

Реклама

Во Львове медики удалили опухоль в правом боковом желудочке мозга двухмесячного ребенка.

Об этом сообщает Западноукраинский специализированный центр детской медицины, где и провели операцию.

У двухмесячной Оливии из Ровно обнаружили опухоль в правом боковом желудочке мозга. Ребенок нуждался в сложном нейрохирургическом вмешательстве.

Реклама

Команда нейрохирургов успешно провела операцию: новообразование удалось полностью удалить, сохранив жизнь и здоровье ребенка.

По словам медиков, удаление опухоли у такой крошечной пациентки (а на тот момент Оливия весила около 6 кг) само по себе чрезвычайно рискованно.

«Образование располагалось в зоне сосудистого сплетения с высоким кровоснабжением, а значит, с высоким риском значительной кровопотери. К тому же опухоль была близка к участку, ответственному за движения. Поэтому операция требовала максимальной точности и тщательной подготовки», — рассказал руководитель Клиники детской нейрохирургии Михаил Ловга.

Перед хирургическим вмешательством медики подготовили запас крови, специальные гемостатические материалы, а также предупреждены смежные специалисты, которые могли понадобиться в случае массивного кровотечения.

Реклама

«Это была совсем не типичная, мягко говоря, операция по удалению опухоли», — отметил Михаил Ловга.

Вмешательство длилось дольше обычного: врачам приходилось поэтапно останавливаться, контролируя кровопотерю, и чрезвычайно осторожно удалять образование, чтобы не повредить двигательные зоны мозга. Такие операции возможны только при наличии интраоперационного мониторинга и слаженной работы высококвалифицированной команды — нейрохирургов, нейрофизиологов, анестезиологов и операционных медсестер.

По словам мамы маленькой Оливии, дочь уже хорошо ест, сосет кулачки, агукает и много смеется.

«Все навыки, которые были до операции, вернулись, а также появились новые в соответствии с возрастом. Мы безгранично счастливы и благодарны врачам за спасенную жизнь нашей дочери», — делится эмоциями молодая мама.

Реклама

Напомним, что во Львове была проведена уникальная операция на сердце 74-летнему пациенту.