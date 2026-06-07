Во Львове лось влетел в забор и умер прямо среди жилых домов

Погибший лось во Львове

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Во Львове в микрорайоне Рясное-2 дикое животное забежало на территорию жилой застройки и погибло в результате столкновения с оградой детского сада.

Об инциденте сообщили жители в сообществе «Рясне LIVE» в Facebook, где событие вызвало активное обсуждение причин трагедии.

О гибели лося написала местная жительница Галина Бакаева, опубликовав фото с места происшествия.

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«Несчастный случай в Рясне 2. Бедное животное с трассы вбежало в микрорайон и от удара о сетку садика погибло. Еще несколько секунд билось в конвульсиях. На место вызвали полицию», — говорится в ее сообщении.

Событие стало неожиданностью для части львовян, однако жители района отмечают, что появление диких животных в этой местности не является редкостью, ведь рядом расположен заказник «Белогорща».

Почему погиб лось

В комментариях пользователи соцсетей высказывают разные версии причин трагедии.

«По моему мнению одной из причин такой ситуации является неконтролируемая езда на квадроциклах и мотоциклах в окрестностях города… Вот испуганные животные и оказываются в таких ситуациях», — написал один из комментаторов.

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Другие пользователи связывают инцидент с сокращением природной среды.

«Леса вырубают, бедным животным некуда деваться. Жаль…», — отмечается в одном из сообщений.

Также в комментариях предполагают возможную причастность дорожно-транспортного происшествия.

«Думаю, что предварительно был удар машиной. Сетка убила лося? Как-то не верится…» — говорится в другом сообщении.

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Часть жителей отмечает необходимость системных решений для предотвращения подобных случаев.

«Животные мигрируют, пора думать о создании мостов над трассами и контроль за сезоном тишины в лесах», — отметила пользовательница соцсети.

Сейчас официальных комментариев от экологической инспекции и лесного хозяйства относительно обстоятельств гибели животного и возможных мер безопасности не поступало.

Напомним, ранее жители Киева стали свидетелями необычного события: на Литовском проспекте, вблизи площади Шевченко, лоси бежали прямо по проезжей части.

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