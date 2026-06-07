- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 733
- Время на прочтение
- 2 мин
Во Львове лось влетел в забор и умер прямо среди жилых домов
Жители района Рясне-2 во Львове отмечают, что появление диких животных в этой местности не является редкостью.
Во Львове в микрорайоне Рясное-2 дикое животное забежало на территорию жилой застройки и погибло в результате столкновения с оградой детского сада.
Об инциденте сообщили жители в сообществе «Рясне LIVE» в Facebook, где событие вызвало активное обсуждение причин трагедии.
О гибели лося написала местная жительница Галина Бакаева, опубликовав фото с места происшествия.
«Несчастный случай в Рясне 2. Бедное животное с трассы вбежало в микрорайон и от удара о сетку садика погибло. Еще несколько секунд билось в конвульсиях. На место вызвали полицию», — говорится в ее сообщении.
Событие стало неожиданностью для части львовян, однако жители района отмечают, что появление диких животных в этой местности не является редкостью, ведь рядом расположен заказник «Белогорща».
Почему погиб лось
В комментариях пользователи соцсетей высказывают разные версии причин трагедии.
«По моему мнению одной из причин такой ситуации является неконтролируемая езда на квадроциклах и мотоциклах в окрестностях города… Вот испуганные животные и оказываются в таких ситуациях», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи связывают инцидент с сокращением природной среды.
«Леса вырубают, бедным животным некуда деваться. Жаль…», — отмечается в одном из сообщений.
Также в комментариях предполагают возможную причастность дорожно-транспортного происшествия.
«Думаю, что предварительно был удар машиной. Сетка убила лося? Как-то не верится…» — говорится в другом сообщении.
Часть жителей отмечает необходимость системных решений для предотвращения подобных случаев.
«Животные мигрируют, пора думать о создании мостов над трассами и контроль за сезоном тишины в лесах», — отметила пользовательница соцсети.
Сейчас официальных комментариев от экологической инспекции и лесного хозяйства относительно обстоятельств гибели животного и возможных мер безопасности не поступало.
Напомним, ранее жители Киева стали свидетелями необычного события: на Литовском проспекте, вблизи площади Шевченко, лоси бежали прямо по проезжей части.