Во Львове компания подвыпивших молодых людей застряла в лифте, один упал в шахту: фото

Шахта лифта / © Архів

Во Львове утром 2 января в многоквартирном доме по улице Миколайчука, 5, компания из трех мужчин застряла в лифте между пятым и шестым этажами. Они попытались выбраться из кабины самостоятельно, однако один из них сорвался и упал в лифтовую шахту, пролетев на первый этаж.

Как сообщили в Управлении ГСЧС во Львовской области, около четырех часов утра 2 января трое мужчин (2007, 2004 и 2008 годов рождения) ехали в лифте и начали раскачивать кабину. Поэтому сработала система защиты и лифт остановился.

«При ожидании помощи один из мужчин решил самостоятельно выбраться из лифта, однако не удержался и упал в лифтовую шахту», — говорится в сообщении ГСЧС.

18-летнего пострадавшего в шахте на уровне первого этажа получили спасатели передали медикам скорой помощи, он жив, однако получил многочисленные переломы.

Молодые люди разломали двери кабины и двери к лифтовой шахте

В Шевченковской райадминистрации сообщили, что жалоб на работу этого лифта раньше не поступало. Лифт введен в эксплуатацию в 1977 году, а в 2017 году его капитально отремонтировали и заменили основные узлы, говорится на сайте ЛГС.

По словам ГСЧС и полиции, все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

