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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
1086
Время на прочтение
2 мин

Во Львове командиры разрешали солдатам вместо службы работать на СТО: зарплаты забирали себе

Во Львове должностные лица одной из воинских частей зарабатывали на подчиненных.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Во Львове разрешали солдатам вместо службы работать на частных СТ

Один из задержанных / © СБУ

В одной из воинских частей Львова два заместителя командира и два командирова рот зарабатывали на подчиненных военных, которые не желали исполнять обязанности службы.

Об этом передают Офис генпрокурора, ГБР и СБУ .

Чиновники разрешали семи контрактникам не являться на службу и работать на частных СТО во Львове и области. Зарплаты, которые официально получали в воинской части, командование клало себе в карман. Кроме того, военные отдавали командованию часть зарплаты, получавшейся на СТО. Эта схема действовала с июля 2024 по март 2025 года.

/ © Государственное бюро расследований

© Государственное бюро расследований

Все четыре должностные лица уведомлены о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В суд подано ходатайство об избрании мер и отстранении подозреваемых от должностей.

Изъятые средства / © Государственное бюро расследований

Изъятые средства / © Государственное бюро расследований

Напомним, что полковник медслужбы помог жене получить почти миллион "боевых" выплат.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЫ В АРМИИ! Кто платил "боевые" собственным женам, кто строил хоромы и брал поборы с бойцов?!

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Дата публикации
Количество просмотров
1086
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