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Во Львове командиры разрешали солдатам вместо службы работать на СТО: зарплаты забирали себе
Во Львове должностные лица одной из воинских частей зарабатывали на подчиненных.
В одной из воинских частей Львова два заместителя командира и два командирова рот зарабатывали на подчиненных военных, которые не желали исполнять обязанности службы.
Об этом передают Офис генпрокурора, ГБР и СБУ .
Чиновники разрешали семи контрактникам не являться на службу и работать на частных СТО во Львове и области. Зарплаты, которые официально получали в воинской части, командование клало себе в карман. Кроме того, военные отдавали командованию часть зарплаты, получавшейся на СТО. Эта схема действовала с июля 2024 по март 2025 года.
Все четыре должностные лица уведомлены о подозрении в превышении служебных полномочий по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В суд подано ходатайство об избрании мер и отстранении подозреваемых от должностей.
Напомним, что полковник медслужбы помог жене получить почти миллион "боевых" выплат.
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