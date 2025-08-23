Во Львове из-за отравления угарным газом в больницу попал трехлетний мальчик

Угарный газ / © Управление ГСЧС Украины во Львовской области

В доме в центре Львова три человека отравились угарным газом. Среди пострадавших — трехлетний ребенок, который был госпитализирован в больницу.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

Инцидент произошел в ночь на 23 августа, около 03:00, в двухэтажном жилом доме по улице Газовой, 10. Отравление произошло в квартире на втором этаже. Предварительно известно, что пострадали три человека, среди них мальчик 2022 года рождения.

Ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу Святого Николая во Львове. Газовая служба перекрыла подачу газа в квартиру до выяснения всех обстоятельств происшествия. Причины отравления выясняются.

Признаки отравления угарным газом

Признаками отравления угарным газом являются:

интенсивная головная боль

общая слабость и сонливость

головокружение

рвота

При обнаружении признаков угарного газа в помещении следует немедленно открыть все окна для притока свежего воздуха и звонить в аварийную службу газа — 104, а также вызвать скорую помощь — 103. Выключите все приборы, которые могут генерировать угарный газ.

Напомним, в Винницкой области вся семья отравилась угарным газом: 45-летняя мать и 14-летний сын погибли, старшая дочь — в реанимации.