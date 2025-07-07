Во Львове и области свирепствует сильная буря: что известно (фото, видео)

Непогода во Львове

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Сегодня вечером, 7 июля, во Львове и области началась сильная буря с грозой и шквальным ветром.

Об этом сообщают пользователи соцсетей в местных пабликах.

«В городе — сильная буря с грозой и шквальным ветром. Оставайтесь в безопасных местах, не прячьтесь под деревьями или рекламными конструкциями», — предупредил мэр Львова Андрей Садовый.

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Непогода у Раві-Руській на Львівщині. Фото Телеграм-канал «Реальний Львів»

На видео и видео видно, как ветер сносит и ломает деревья, а также поднялась песчаная буря.

© ТСН

В местных пабликах сообщают, что из-за непогоды местами не курсирует транспорт и повреждены линии электропередач.

Дата публикации 21:19, 07.07.25 Количество просмотров 27 Во Львове "апокалипсис": началась очень сильная буря

Напомним, что украинцев ждет неожиданное изменение погоды.