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- Львов
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Во Львове и области свирепствует сильная буря: что известно (фото, видео)
Львов накрыла опасная буря с грозой и шквальным ветром.
Сегодня вечером, 7 июля, во Львове и области началась сильная буря с грозой и шквальным ветром.
Об этом сообщают пользователи соцсетей в местных пабликах.
«В городе — сильная буря с грозой и шквальным ветром. Оставайтесь в безопасных местах, не прячьтесь под деревьями или рекламными конструкциями», — предупредил мэр Львова Андрей Садовый.
На видео и видео видно, как ветер сносит и ломает деревья, а также поднялась песчаная буря.
В местных пабликах сообщают, что из-за непогоды местами не курсирует транспорт и повреждены линии электропередач.
Напомним, что украинцев ждет неожиданное изменение погоды.