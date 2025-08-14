Во Львове эксгумировали тела поляков, погибших в начале Второй мировой войны

Во Львове эксгумировали тела поляков / © Министерство культуры Украины

Во Львове на территории бывшего кладбища обнаружили погребальную яму с погибшими польскими солдатами в 1939 году. Пока промаркировали останки шести человек, точное количество похороненных определят позже.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Эксгумация тел. / © Министерство культуры Украины

Эксгумационные работы начались 4 августа и продлятся примерно четыре недели. По состоянию на 14 августа в микрорайоне Збоища зафиксированы промежуточные результаты: обнаружена погребальная яму, ориентировочная площадь раскопок — 50 кв. м.

На месте находки также обнаружены польские военные пуговицы, фрагменты противогаза, один идентификационный польский жетон и предметы индивидуального потребления.

Исторический контекст

Как сообщало польское издание Rzeczpospolita, Институт национальной памяти Польши подал заявку на раскопки во Львове в двух районах - Збоища и Под Голоском. Там похоронены солдаты Войска Польского, погибшие во время обороны города от германского Вермахта 1939 года.

Их останки были впервые обнаружены еще в 2019 году. По оценкам, эксгумировать нужно около 120 солдат, сообщила вице-директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши Анна Шеленг, цитирует Польское радио.