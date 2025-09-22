Во Львове две девушки жестоко избили третью: видео и реакция полиции

Кадры избиения 18-летней девушки во Львове / © скриншот с видео

Реклама

Во Львове 21 сентября две девушки избили третью, а подруга нападавших сняла все на видео. Ролик избиения с наложенной российской музыкой выложили в соцсети. Полиция отреагировала на инцидент.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Инцидент произошел на улице Авраама Линкольна 21 сентября, а уже на следующий день видео с избиением девушки увидели полицейские, которые мониторили соцсети. На ролике видно, как две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница конфликта снимала все на видео.

Реклама

Правоохранители выяснили, что потерпевшая — 18-летней львовянка, а ее обидчицы — 17-летние местные жительницы. Все девушки учатся в разных учебных заведениях города.

По данному факту начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и других его участников. Досудебное расследование продолжается.

Дата публикации 16:26, 22.09.25 Количество просмотров 3 Во Львове две девушки жестоко избили третью и сняли это на видео

Напомним, в марте в городе Трускавец во Львовской области девушки-подростки жестоко избили парня с инвалидностью и сняли это на видео. Полиция открыла уголовное производство. Инцидент квалифицировали как хулиганство.

А в Ровенской области девушка заставила младшую ученицу гимназии стать на колени и избила ее под смех толпы. Полиция открыла уголовное производство после того, как в Сети появилось видео, где группа школьников издевается над восьмиклассницей.