Во Львове две девушки жестоко избили третью: видео и реакция полиции
Видео жестокого избиения девушки во Львове, которое появилось в соцсетях, шокировало пользователей. Стали известны детали инцидента, где две девушки наносили удары руками и ногами третьей.
Во Львове 21 сентября две девушки избили третью, а подруга нападавших сняла все на видео. Ролик избиения с наложенной российской музыкой выложили в соцсети. Полиция отреагировала на инцидент.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Инцидент произошел на улице Авраама Линкольна 21 сентября, а уже на следующий день видео с избиением девушки увидели полицейские, которые мониторили соцсети. На ролике видно, как две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница конфликта снимала все на видео.
Правоохранители выяснили, что потерпевшая — 18-летней львовянка, а ее обидчицы — 17-летние местные жительницы. Все девушки учатся в разных учебных заведениях города.
По данному факту начали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и других его участников. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в марте в городе Трускавец во Львовской области девушки-подростки жестоко избили парня с инвалидностью и сняли это на видео. Полиция открыла уголовное производство. Инцидент квалифицировали как хулиганство.
А в Ровенской области девушка заставила младшую ученицу гимназии стать на колени и избила ее под смех толпы. Полиция открыла уголовное производство после того, как в Сети появилось видео, где группа школьников издевается над восьмиклассницей.