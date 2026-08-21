Во Львове два BMW подряд сбили отца с ребенком прямо на "зебре": мужчину аж подбросило (видео)

Место ДТП во Львове за мгновение до того, как отца с дочерью сбили два авто / © Львовская обласная прокуратура

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Во Львове произошло резонансное ДТП с участием двух автомобилей BMW, которые на пешеходном переходе сбили девочку и ее отца. Оба потерпевших находятся в реанимации, а правоохранителей начали досудебное расследование.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

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Авария произошла 20 августа около 20:00 на перекрестке улиц Кульчицкой и Выговского.

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По предварительной информации, 22-летний житель Яворивского района, управляя BMW, наехал на 8-летнюю девочку, которая вместе с отцом переходила дорогу по пешеходному переходу. В то же время, на этом же переходе другой водитель BMW — 21-летний львовянин — сбил 36-летнего мужчину.

Предварительно правоохранители установили, что отец с ребенком переходили дорогу на запрещенный сигнал светофора. Оба водителя, по результатам проверки, были трезвыми.

Точную скорость движения автомобилей будут устанавливать в рамках досудебного расследования. Для этого назначат соответствующие автотехнические экспертизы.

В результате аварии отец и его дочь получили тяжелые травмы. Оба находятся в реанимации.

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В ЕРДР внесли сведения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим тяжкие телесные повреждения.

Дата публикации 13:50, 21.08.26 Количество просмотров 55 Во Львове два BMW подряд сбили отца с ребенком прямо на зебре

Напомним, 17 августа в Киеве столкнулись два внедорожника BMW, после чего один из них влетел на летнюю террасу кафе, а второй опрокинулся. В результате ДТП никто из прохожих или посетителей не пострадал, травмировался только водитель BMW X3, которого госпитализировали. По данным правоохранителей, участниками происшествия были бывший «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк.

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