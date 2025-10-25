Во Львове без воды остаются около 50 тысяч горожан: что известно

Ликвидация аварийного порыва во Львове / © Львівська міська рада

Реклама

Во Львове из-за новой аварии на магистральном водопроводе без водоснабжения остались около 50 тысяч львовян — это примерно 10% населения города. Без воды остаются жители Железнодорожного и Шевченковского районов.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

По данным горсовета, аварийные бригады «Львовводоканала» работают на месте повреждения вместе с руководством предприятия и департамента ЖКХ по координации работ. В настоящее время давление в системе недостаточно для стабильной подачи воды, работы по ликвидации аварии продолжаются.

Реклама

Как объясняют во Львовводоканале, новые аварии возникают из-за гидроударов: после опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением, и в старых трубах возникают прорывы в самых слабых местах.

Жителям подвозят питьевую воду водовозки, их работа продолжена до полного восстановления централизованного водоснабжения.

«По состоянию на 18:30 около 50 тысяч львовян без воды — это Рясне-1, Рясне-2, часть Левандовки и Шевченковского района. „Львовводоканал“ уже выполняет аварийные работы. Проблема возникла из-за старых труб: после запуска водоснабжения после предварительной аварии произошел порыв. Чтобы заменить все трубы, нужно 10 млрд грн, которых нет, потому что в этом году было заменено около 30 км», — сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

В предприятии отмечают, что делают все необходимое для возобновления подачи воды. Стоимость полной замены всех сетей в Киеве превышает 10 миллиардов гривен.

Реклама

В четверг, 23 октября, зафиксировали первый прорыв, и до сих пор часть Львова остается без водоснабжения.