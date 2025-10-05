Во Львове атака РФ повредила храм УГКЦ: разрушена колокольня и воскресная школа

Во Львове от удара РФ пострадал комплекс храма УГКЦ

Реклама

Во время массированного удара по Львову 5 октября повреждения получил один из храмов Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Об этом сообщает Львовская архиепархия УГКЦ.

Речь идет о храме Успения Пресвятой Богородицы по улице Максимовича (Сиховский район Львова).

Реклама

«От взрывной волны вылетели окна, осколками иссечены стены и крыша… Колокольня почти разрушена, похоронная часовня и помещения воскресной школы, расположенные на территории прихода, сильно повреждены», — рассказали в епархии.

Напомним, что в ночь на 5 октября и рано утром этого же дня взрывы раздавались во многих городах, но больше всего досталось Львову, Запорожью и Ивано-Франковской области.

В частности, во Львове россияне убили семью из четырех человек. Среди них — 15-летняя девушка.