Во Львове аферистка обманула бабушку на 400 тысяч грн — какую схему придумала
Задержанная представилась работницей банка и заменила купюры фальшивыми.
Во Львове 38-летняя жительница Днепропетровской области обманула 82-летнюю женщину. Мошенница притворялась работником банка.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
«Притворяясь работницей банка, подозреваемая обманула 82-летнюю женщину, сказав, что действует новая денежная реформа и необходимо обменять старые купюры на новые. Под этим поводом „кассир“ смогла попасть в дом потерпевшей. Во время так называемого обмена купюр подозреваемая отвлекла пожилую женщину и заменила настоящие деньги на бумагу. Ей удалось завладеть почти 400 тыс грн потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства.
Затем она скрывалась в Ивано-Франковской области, однако ее задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.
Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве и избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.
