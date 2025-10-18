Во Львове аферистка обманула бабушку на 400 тысяч грн — какую схему придумала

Женщина задержана

Во Львове 38-летняя жительница Днепропетровской области обманула 82-летнюю женщину. Мошенница притворялась работником банка.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

«Притворяясь работницей банка, подозреваемая обманула 82-летнюю женщину, сказав, что действует новая денежная реформа и необходимо обменять старые купюры на новые. Под этим поводом „кассир“ смогла попасть в дом потерпевшей. Во время так называемого обмена купюр подозреваемая отвлекла пожилую женщину и заменила настоящие деньги на бумагу. Ей удалось завладеть почти 400 тыс грн потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства.

Затем она скрывалась в Ивано-Франковской области, однако ее задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве и избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

