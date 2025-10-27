ТСН в социальных сетях

Львов
762
1 мин

Во Львове 87-летний водитель сбил трехлетнего ребенка: подробности ДТП

На улице Жовковской во Львове водитель Hyundai Kona наехал на ребенка.

Наталия Магдык
ДТП во Львове

ДТП во Львове / © Полиция Львовской области

Во Львовена улице Жовковской 87-летний водитель автомобиля Hyundai Kona наехал на трехлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в Facebook.

Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение правил дорожного движения и устанавливает все обстоятельства происшествия. Водителю грозит ограничение свободы до трех лет и лишение права управлять автомобилем на такой же срок.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине произошло смертельное ДТП. Погиб несовершеннолетний пассажир кроссовера, еще четверо людей травмированы.

762
