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Во Львове 42-летняя женщина родила девятого ребенка
Медики отмечают, что, несмотря на повышенные риски после многочисленных родов, мама и младенец чувствуют себя хорошо.
Во Львове в Больнице Святой Анны 42-летняя женщина из Одесщины родила девятого ребенка. Из-за обстрелов семья в прошлом году переехала на Львовщину.
Об этом пишет Telegram-канал «Реальный Львов».
Мальчик Левко родился с весом 3800 г и получил 9 из 10 баллов по шкале Апгар.
Теперь в семье шестеро дочерей и трое сыновей.
Первеница женщина родила в 20 лет, а до переезда на Львовщину занималась хозяйством и воспитанием детей.
Медики отмечают, что, несмотря на повышенные риски после многочисленных родов, мама и младенец чувствуют себя хорошо.
Напомним, в апреле в поезде «Ивано-Франковск — Черкассы» родился ребенок. Мальчик появился на свет перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь.