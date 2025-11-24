ТСН в социальных сетях

Вблизи Львова в лесу нашли мертвым пропавшего 16-летнего подростка

Подросток исчез вчера, сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Лес

Лес / © Pixabay

На Львовщине, в Винниковском лесу, в понедельник, 24 ноября, найден мертвым 16-летний подросток.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.

«Предварительно установлено, что он исчез вчера, после чего его разыскивали родные и правоохранители. Сегодня ночью подростка нашли в лесном массиве вблизи Винников», — сообщил он.

Других деталей трагедии пока не известно, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове в канализационном коллекторе нашли тело подростка, который накануне пропал без вести. Его убили и расчленили.

