Вблизи Львова в лесу нашли мертвым пропавшего 16-летнего подростка

Лес / © Pixabay

На Львовщине, в Винниковском лесу, в понедельник, 24 ноября, найден мертвым 16-летний подросток.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Telegram.

«Предварительно установлено, что он исчез вчера, после чего его разыскивали родные и правоохранители. Сегодня ночью подростка нашли в лесном массиве вблизи Винников», — сообщил он.

Других деталей трагедии пока не известно, обстоятельства происшествия устанавливаются.

