Львов
508
1 мин

Вблизи Львова трагически погиб мужчина: что произошло

Прохожие услышали крики мужчины и вызвали спасателей

Мария Бойко
Место, где произошла трагедия

Место, где произошла трагедия / © Управление ГСЧС во Львовской области

В селе Гамалиевка, что вблизи Львова, 5 января погиб рыбак. Мужчина провалился под лед и утонул.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Трагедия произошла на местном пруду в селе Гамалиевка. Местный житель, 1974 года рождения, ловил рыбу и внезапно провалился под лед. Его крики о помощи услышали прохожие, которые вызвали спасателей.

Однако мужчину не удалось спасти.

«По прибытии спасателей мужчины на поверхности воды уже не было видно. На расстоянии около 150 метров от берега спасатели обнаружили тело погибшего. С помощью лодки и спецоборудования он был вытащен на берег и передан работникам скорой медицинской помощи и полиции», — говорится в сообщении.

508
