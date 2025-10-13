В в/ч на Львовщине солдат вместо службы отправляли класть брусчатку (фото)

ГБР разоблачило заместителя командира воинской части на Львовщине, который отправлял военных вместо службы класть брусчатку / © Государственное бюро расследований

Заместитель командира одной из воинских частей во Львовской области отправлял военных вместо службы класть брусчатку, делать ремонт в его доме и даже устанавливать памятники на могилах. Этого чиновника уже взяли под стражу.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По версии следствия, заместитель командира воинской части помогал знакомому предпринимателю, который жаловался на отсутствие рабочих для укладки брусчатки. По просьбе знакомого командир выделил нескольких военных, которые фактически работали на этого предпринимателя.

Эти военные в течение марта-сентября 2025 года укладывали брусчатку на нескольких объектах на Львовщине, получая зарплаты в части. Работы выполнялись по заказу территориальных громад, с которыми у предпринимателя были заключенные соглашения.

Сейчас судебно-экономические экспертизы еще устанавливают сумму нанесенного госбюджету ущерба из-за отсутствия военных на службе.

Кроме того, выяснено, что заместитель командира в/ч во время своего отпуска привлекал трех подчиненных к ремонту собственного дома в Винницкой области. Военнослужащие также устанавливали памятники на могилах родителей заместителя командира части.

А еще, по предварительным данным, чиновник препятствовал выполнению приказа высшего командования по отправке одного из военных в район боевых действий, подстрекая его к самовольному оставлению части.

Заместителю командира в/ч сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Суд взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога в более 1 млн грн. Он также отстранен от должности. Фигуранту грозит до пяти лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

К слову, ГБР завершило расследование в отношении военного чиновника в Донецкой области, который почти два года отправлял подчиненных солдат работать на его семью. В частности, бойцы строили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежавший жене офицера. Обвинительный акт направлен в суд; чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.