Львов
175
1 мин

В Украине строго наказали мать-одиночку за кражу колбасы и сыра на 575 грн

Жительница Львовщины украла из супермаркета продукты и получила 5 лет тюрьмы.

Вера Хмельницкая
Супермаркет

На Львовщине осудили женщину за кражу из супермаркета / © pixabay.com

Во Львовской области к 5 годам и 1 дню лишения свободы приговорили женщину за кражу на почти 575 грн.

Об этом говорится в приговоре Шептицкого городского суда Львовской области.

По данным суда, жительница Львовщины 28 апреля 2025 года в местном супермаркете украла две палки колбасы, сыр и слабоалкогольные напитки на общую сумму 575 грн.

На суде женщина вину признала. Жительница Шептицкого подтвердила, что когда работники магазина заметили кражу, она убежала с продуктами.

«Указала, что продукты питания похитила для собственного потребления, поскольку не имела денег. Добавила, что материальный ущерб возместила. В содеянном искренне раскаялась, просит строго ее не наказывать», — говорится в материале суда.

На суде отмечалось, что подозреваемая незамужем и самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка, однако подобное преступление она совершила во второй раз, что «отягчает наказание».

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч. 4 ст. 186 УК Украины. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы. Поскольку жительница Львовщины находилась на испытательном сроке из-за другого преступления, то окончательное наказание — 5 лет и 1 день лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

