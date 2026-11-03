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В Украине осталось всего два города-миллионника: Forbes исследовал, как война сменила население мегаполисов
Война перекроила карту населения Украины: Львов перегнал Одессу и Днепр по количеству жителей.
Полномасштабная война существенно изменила численность населения крупнейших городов Украины. Если до 2022 года в стране было четыре города-миллионника, то по состоянию на середину 2026 года их осталось всего два — Киев и Харьков.
В то же время, Днепр и Одесса опустились ниже миллионной отметки, а Львов перегнал их и стремительно приблизился к миллиону населения.
Об этом сообщает Forbes Ukraine.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину было четыре города-миллионника: Киев, Харьков, Днепр и Одесса. По оценкам издания, на середину 2026 года более миллиона жителей осталось только в Киеве и Харькове.
Но, вероятно, городов-миллионников в Украине скоро станет три. К ним может присоединиться Львов, население которого достигло 986 тысяч человек. С 2019 года население Львова выросло почти на 300 тысяч человек.
Как изменилось население крупных городов (2019 — 2026):
Киев: 3,7 млн — 3,8 млн.
Харьков: 1,5 млн — 1,1 млн.
Львов: 687 тыс. — 986 тыс. Это самый большой прирост населения среди городов западного региона.
Днепр: 1 млн — 975 тыс.
Одесса: 1 млн — 907 тыс.
Запорожье: 711 тыс. — 500 тыс.
Ровно: 199 тыс. — 286 тыс.
Луцк: 187 тыс. — 277 тыс.
Черновцы: 220 тыс. — 270 тыс.
Ужгород: 85 тыс. — 127 тыс.
В издании отмечают, что Харьков, Днепр и Запорожье потеряли часть населения, выехавших в другие регионы, или заграницу, но вместо них приехали жители фронтовых и недавно оккупированных городов и сел.
Ранее финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ предположил, что в Украине осталось всего около 20 млн человек.