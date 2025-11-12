- Дата публикации
В Украине мужчина украл тонометр и получил 7 лет тюрьмы: "Это - безумие"
В Украине суд строго наказал мужчину из-за кражи тонометра.
Во Львове к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину, который украл тонометр из аптеки.
Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда г. Львова.
По данным суда, житель Львова 5 января 2025 года из помещения аптеки украл тонометр, стоимость которого 1306 грн.
На суде мужчина вину сначала отрицал. Однако впоследствии признал, что таки украл тонометр.
«Заявил, что это — безумие лишать свободы человека сроком на семь лет за похищение измерителя артериального давления», — говорится в показаниях подсудимого.
Охрана и провизор рассказали, что в аптеку пришли двое мужчин и пока продавец проверял исправность тонометра, подсудимый украл другой аппарат и убежал. Впоследствии тонометр мужчина вернул.
Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львова виновным по ч.4 ст. 186 УК Украины. Его приговорили к 7 годам лишения свободы .
Напомним, Львове на 5 лет и 1 месяц лишения свободы осудилиженщину, которая украла из аптеки косметические средства на более 5 тысяч гривен.