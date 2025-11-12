В Украине мужчина украл тонометр и получил 7 лет тюрьмы: "Это - безумие"

Во Львове мужчина украл тонометр и получил 7 лет тюрьмы / © УНИАН

Во Львове к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину, который украл тонометр из аптеки.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда г. Львова.

По данным суда, житель Львова 5 января 2025 года из помещения аптеки украл тонометр, стоимость которого 1306 грн.

На суде мужчина вину сначала отрицал. Однако впоследствии признал, что таки украл тонометр.

«Заявил, что это — безумие лишать свободы человека сроком на семь лет за похищение измерителя артериального давления», — говорится в показаниях подсудимого.

Охрана и провизор рассказали, что в аптеку пришли двое мужчин и пока продавец проверял исправность тонометра, подсудимый украл другой аппарат и убежал. Впоследствии тонометр мужчина вернул.

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Львова виновным по ч.4 ст. 186 УК Украины. Его приговорили к 7 годам лишения свободы .

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, Львове на 5 лет и 1 месяц лишения свободы осудилиженщину, которая украла из аптеки косметические средства на более 5 тысяч гривен.