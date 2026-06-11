В центре Львова студент мочился на прохожих с балкона и показывал половой орган: он поплатился

Студента наказали за дебош в центре Львова / © pixabay.com

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Во Львове на 34 000 гривен оштрафовали студента «Львовской политехники», который устроил пикантный перформанс в центре города.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львова.

Студент во Львове мочился с балкона и демонстрировал прохожим свой половой орган

Как установили правоохранители, инцидент произошел 31 мая 2026 года. Около 03:00 ночи первокурсник Национального университета «Львовская политехника» находился на балконе квартиры, выходящем непосредственно на одну из центральных улиц Львова.

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Действуя из хулиганских побуждений и пренебрегая элементарными нормами морали и приличия, молодой человек начал мочиться прямо с балкона. Его действия сопровождались громкой нецензурной бранью на всю улицу. Когда случайные прохожие сделали молодому человеку замечание и призвали прекратить противоправные действия, он отреагировал абсолютно адекватно своему состоянию — демонстративно обнажил и начал неоднократно показывать людям свой обнаженный половой орган.

Полиция квалифицировала действия молодого человека как уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Что рассказал студент в суде

Дело поступило в суд 5 июня 2026 года. Учитывая, что подсудимый полностью и безоговорочно признал свою вину, не оспаривал установленные в ходе дознания обстоятельства и при участии своего адвоката дал письменное согласие на упрощенное производство, Галицкий районный суд рассмотрел обвинительный акт по ускоренной процедуре — без проведения открытого судебного заседания и в отсутствие самих участников процесса.

При назначении окончательного наказания судья подробно изучил данные о личности правонарушителя. Выяснилось, что парень является уроженцем поселка Магеров Львовской области, ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности, имеет среднее образование и учится на первом курсе «Львовской политехники». На учете у нарколога и психиатра студент не состоит.

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Главными смягчающими обстоятельствами суд признал искреннее раскаяние молодого человека и его активное содействие раскрытию преступления (он дал последовательные и подробные показания следователям). В то же время единственным и существенным отягчающим обстоятельством Фемида признала совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Окончательный приговор суда

Учитывая, что молодой человек впервые нарушил закон, полностью раскаялся и является несовершеннолетним, суд пришел к выводу, что его перевоспитание вполне возможно без ограничения свободы, и назначил денежное взыскание.

Суд постановил: признать молодого человека виновным в совершении уголовного правонарушения (проступка), предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) гривен 00 копеек.

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