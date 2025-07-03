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- Львов
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В центре Львова неадекватный чиновник бросался на людей (видео)
Из-за неадекватного поведения чиновника решили уволить с работы.
В четверг, 3 июля, в центре Львова полиция задержала мужчину, который устроил дебош в проезде Кривая Липа, где расположен ряд ресторанов. После задержания он вел себя агрессивно, нецензурно ругался и угрожал всех уволить.
На опубликованном в местном Telegram-канале Zahid WTF видео видно, что он представляется чиновником Галицкой районной администрации города и показывает соответствующее удостоверение.
В Галицкой РА города Львова отреагировали на этот инцидент.
В администрации подтвердили, что на видео действительно работник этого органа местного самоуправления, которого недавно приняли на работу.
«После инцидента его задержала полиция. Сейчас проводится проверка, в частности — на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови», — говорится в сообщении.
Из-за неадекватного поведения чиновника решили уволить с работы.
«Такое поведение абсолютно несовместимо с работой в органах местного самоуправления. Мы искренне просим прощения у всех, кого могла обидеть эта ситуация», — сообщили в Галицкой администрации, осудив любые проявления «пренебрежения, хамства или злоупотребления статусом».
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором зафиксировано, как патрульные полицейские на служебной машине сбили несовершеннолетнего пешехода на Львовщине.