"В селе не видели никаких проблем": что говорят соседи об отце, застрелившего детей на Львовщине

Появились новые подробности жуткой трагедии в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области, во время которой 42-летний отець застрелил двух собственных детей и покончил с собой. Местные жители шокированы трагедией и уверяют: семья не производила впечатление проблемной.

Об этом пишет издание "Суспільне".

Поздно вечером 15 февраля 42-летний мужчина застрелил собственных детей из охотничьего ружья, после чего, по предварительным данным следствия, покончил с собой. Выстрелы услышала бабушка детей, которая находилась в доме и вызвала полицию.

Что говорят соседи о семье

Жительница села Мария Шишка рассказывает, что знала мужчину с детства и считала его спокойным человеком. По ее словам, семья была обеспеченной, дети воспитанными и старательными в школе.

"Ничего странного в тот вечер я не заметила. Он не пил, не был агрессивным. Всегда помогал, когда просили. Дети были вежливы, адекватны. Мы все в шоке", - рассказала женщина.

Другая жительница села Валентина Караим говорит, что узнала о трагедии около 23:00 от знакомой.

"Дети были очень добрые, улыбающиеся. Женщина планировала их будущее, говорила, что едет зарабатывать дочери на выпускной. Никаких конфликтов в семье не замечали", - отмечает она.

Подруга семьи Анна также не может поверить в произошедшее:

"Семья была благополучна, отец заботился о детях, провожал в школу, готовил есть. Мама работала за границей. Со стороны выглядело, что все хорошо".

Что известно следствию

Староста села Владимир Ясинский подтвердил, что семья не состояла на учете в социальных службах или правоохранительных органах. По его словам, дети хорошо учились, имели друзей и пользовались авторитетом среди сверстников.

В полиции сообщили, что мужчина пользовался зарегистрированным гладкоствольным охотничьим ружьем 12 калибра и ранее работал егерем. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, в том числе о наличии алкоголя или других веществ в крови погибшего.

Как сообщила ТСН пресс-секретарь Львовской областной прокуратуры, следователи изучают содержание мобильных телефонов и переписку погибших, чтобы установить возможные мотивы преступления.

По предварительной информации из источников в правоохранительных органах, одной из версий мотива трагедии могут быть семейные конфликты на почве ревности. Вероятно, мужчина подозревал жену, находившуюся на заработках в Польше, в измене и боялся, что она заберет детей за границу. Эту версию еще проверяют и она не является окончательной.