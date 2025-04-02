В одном из городов из-за угрозы диверсий ужесточились меры безопасности: детали

Львов. / © pixabay.com

Реклама

Во Львове и области ужесточились меры безопасности вблизи админзданий. Причиной называют угрозу диверсий, организованных агрессором Российской Федерации.

Об этом сообщил депутат львовской мэрии Игорь Зинкевич.

"Из-за угрозы диверсий, организованных РФ, во Львове и области ужесточились меры безопасности вблизи админзданий", - проинформировал он.

Реклама

По словам Зинкевича, правоохранители проверяют подозрительных людей и транспортные средства на наличие взрывчатки.

Как сообщалось, на днях во Львове задержаны агенты российского ГРУ. В ходе спецоперации контрразведчики задержали двух агентов, которые планировали взорвать админздание одного из райотделов полиции.