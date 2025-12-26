- Дата публикации
-
Львов
- Львов
- Количество просмотров
- 439
- Время на прочтение
- 1 мин
В небе над Львовом заметили редкий оптический феномен (фото)
Львов встретил Рождество с уникальным оптическим явлением.
В среду, 25 декабря, в небе над Львовом появилось солнечное гало — уникальное оптическое явление, напоминающее сияющий нимб вокруг солнца.
Об этом сообщает 032ua.
Местные жители активно делились фотографиями небесного феномена в социальных сетях. Это явление возникает вследствие преломления и отражения света из-за ледяных кристаллов в верхних слоях атмосферы.
Специалисты отмечают, что хотя гало фиксируют в Украине до 120 раз в год, обычно оно малозаметно. Однако сегодня львовяне стали свидетелями именно яркого типа гало, которое встречается всего 10–20 раз в год.
