В Карпатах снова появился Брокенский призрак: что известно о таинственном силуэте
Брокенский призрак — редкое явление, при котором человек видит свою гигантскую тень, окруженную сияющим ореолом.
В Карпатах удалось запечатлеть необычное и красивое явление, известное как Брокенский призрак.
Видео этого явления опубликовал у себя на странице в Facebook спасатель Василий Фицак.
На снятых кадрах — тень путешественника, окруженная радужным ореолом, которая появилась в тумане, когда солнце светило сзади.
На кадрах видно Черногору — самый высокий горный массив украинских Карпат. Местами в горах лежит снег, а на облаках вдали можно заметить то самое «привидение».
Что такое Брокенский призрак
«Брокенский призрак» — это редкое явление, когда наблюдатель видит в облаках свою тень от солнца. Примечательно, что тень может быть очень большой и даже окружена несколькими цветными кольцами.
Иногда призрак может двигаться даже тогда, когда наблюдатель стоит неподвижно. Это происходит из-за движения облаков и колебания их плотности.
Название феномена связано с горой Броккен в Германии, где его впервые описали путешественники. Там, среди частых туманов и облаков, наблюдатели замечали «призрачные» тени, словно парящие в воздухе.
Напомним, месяц назад на горе Грофа в Горганском массиве Карпат путешественник из Ивано-Франковска Игорь Романов зафиксировал редкое оптическое явление — «Брокенского призрака».