В Карпатах снова появился Брокенский призрак: что известно о таинственном силуэте

Броккенский призрак на Черногоре / © скриншот с видео

В Карпатах удалось запечатлеть необычное и красивое явление, известное как Брокенский призрак.

Видео этого явления опубликовал у себя на странице в Facebook спасатель Василий Фицак.

На снятых кадрах — тень путешественника, окруженная радужным ореолом, которая появилась в тумане, когда солнце светило сзади.

На кадрах видно Черногору — самый высокий горный массив украинских Карпат. Местами в горах лежит снег, а на облаках вдали можно заметить то самое «привидение».

«Брокенский призрак» на Черногоре в Карпатах / © скриншот с видео

Что такое Брокенский призрак

«Брокенский призрак» — это редкое явление, когда наблюдатель видит в облаках свою тень от солнца. Примечательно, что тень может быть очень большой и даже окружена несколькими цветными кольцами.

Иногда призрак может двигаться даже тогда, когда наблюдатель стоит неподвижно. Это происходит из-за движения облаков и колебания их плотности.

Название феномена связано с горой Броккен в Германии, где его впервые описали путешественники. Там, среди частых туманов и облаков, наблюдатели замечали «призрачные» тени, словно парящие в воздухе.

Напомним, месяц назад на горе Грофа в Горганском массиве Карпат путешественник из Ивано-Франковска Игорь Романов зафиксировал редкое оптическое явление — «Брокенского призрака».